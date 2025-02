Il Milan guarda al futuro, e per il post Theo Hernandez (non è in discesa il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026) starebbe seguendo da vicino Maxim De Cuyper, 24enne terzino sinistro legato al Bruges. La conferma arriva da Tmw: sempre dai belgi i rossoneri hanno acquisito il cartellino di De Ketelaere nell'estate del 2022.