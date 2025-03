Il futuro di Maignan al Milan non è sicuro, scrive Tuttomercatoweb, aggiungendo che il rinnovo di contratto è in dubbio. I rossoneri valutano Lucas Chevalier del Lille, Caprile del Napoli (attualmente in prestito al Cagliari che ha anche il diritto di riscatto) e Carnesecchi dell'Atalanta.