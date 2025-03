Gerry Cardinale ieri a Londra ha iniziato i casting per trovare il prossimo direttore sportivo del Milan. In cima alla lista c'è Fabio Paratici, ex Juve e poi Tottenham prima dello stop per squalifica. Tra i papabili c'è anche Igli Tare, mentre Andrea Berta, forse il preferito, sembra essere vicino all'Arsenal.