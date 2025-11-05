Logo SportMediaset

Mercato

Milan, c'è ottimismo per i rinnovi di Saelemaekers e Tomori

05 Nov 2025 - 17:11
Il Milan è al lavoro per blindare alcuni protagonisti di questo inizio di stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri sarebbero pronti a rinnovare i contratti di Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori, entrambi in scadenza nel 2027. Per il belga, i contatti tra le parti sono costanti e la volontà è quella di chiudere nelle prossime settimane per un prolungamento di altre due stagioni. Per quanto riguarda il difensore inglese, invece, ci sarebbero già stati degli incontri tra il club e l'entourage del calciatore: per l'ex Chelsea potrebbe arrivare anche un adeguamento dell'ingaggio. Cresce l'ottimismo per arrivare in tempi brevi a un'intesa. 

