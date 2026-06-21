Milan, Boban ha le idee chiare: "Voglio che Bennacer resti alla Dinamo, ma gratis"

21 Giu 2026 - 11:04
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Il futuro di Ismael Bennacer è ancora tutto da scrivere. Ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Dinamo Zagabria, il centrocampista algerino dovrebbe rientrare al Milan a fine giugno ma non sembra destinato a rimanere in rossonero. L'accordo con il club croato prevede l'acquisto a titolo definitivo per 10 milioni di euro, cifra ritenuta però troppo alta dalla Dinamo. A certificarlo, le parole dello stesso presidente, Zvonimir Boban: "Noi vogliamo trattenere Ismael Bennacer, ma aspettiamo che possa risolvere il proprio contratto con il Milan. Dovesse risolvere la questione coi rossoneri, saremmo la squadra ideale per proseguire la carriera". 

L'ex milanista è da sempre un grande estimatore di Bennacer e nonostante qualche problema fisico di troppo vorrebbe provare a trattenerlo in Croazia, ma alle sue condizioni. Boban, comunque, dovrà aspettare: a Milano potrebbero decidere di provare a cedere l'algerino per monetizzare. 

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