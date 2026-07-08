Udinese, dall'Athletic Bilbao ecco il trequartista Unai Gomez

L'Udinese ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo del centrocampista spagnolo Unai Gomez, che ha firmato un contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2031. Nato a Bermeo, nei Paesi Baschi, il 25 maggio 2003 e cresciuto nel settore giovanile dell'Athletic Bilbao, Gomez è reduce da un percorso che lo ha portato a collezionare 117 presenze con la prima squadra basca, impreziosite da 6 reti, oltre a un gettone con l'Under 21 della Spagna. Centrocampista moderno e duttile, può essere impiegato sia sulla trequarti sia in mediana, oltre che in posizioni più avanzate. Nelle ultime stagioni ha maturato esperienza in Liga, Copa del Rey, Europa League e Champions League.