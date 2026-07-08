Atalanta, il primo colpo in entrata è Gaetano dal Cagliari

Gianluca Gaetano è il primo colpo in entrata del calciomercato dell'Atalanta. Il centrocampista del Cagliari, classe 2000, arriva a Bergamo, richiesto come nuovo regista da 4-3-3 dal nuovo allenatore Maurizio Sarri, per 12 milioni di base fissa più bonus a raggiungere i 15 totali. Entro dodopodomani l'ufficialità, una volta completate le visite mediche. I nerazzurri sono in fase di test fisico-atletici in sede a Zingonia, dove si terrà il ritiro precampionato da lunedì prossimo. Ufficializzato da tempo l'esterno Marco Palestra al Chelsea per 60 milioni, a breve, dopo le visite mediche col suo nuovo club, lo sarà anche il centrocampista brasiliano Ederson, eliminato agli ottavi dai Mondiali, allo United per 48 milioni.