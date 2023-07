Milan, altro colpo a centrocampo: ufficiale Reijnders

MILAN

Dopo Loftus-Cheek Furlani ha chiuso l'affare con l'Az Alkmaar da 23 milioni di euro, bonus compresi

Adesso è anche ufficiale: Tijjani Reijnders è un calciatore del Milan. L'olandese, che i rossoneri hanno ingaggiato dall'Az Alkmaar per circa 23 milioni di euro (bonus compresi), ha firmato un contratto quinquennale con il club meneghino. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028".

Fortemente voluto da Stefano Pioli, Tijjani giunge in rossonero dopo una stagione vissuta da protagonista con il club olandese: in archivio 54 presenze in tutte le competizioni, condite da 7 gol e 12 assist. Il 24enne si aggregherà subito al gruppo nella tournée statunitense che scatterà il prossimo venerdì: in programma tre amichevoli al cospetto di Real Madrid, Juventus e Barcellona. Reijnders si candida a ricoprire subito un ruolo da protagonista nello scacchiere di Pioli: al suo fianco, in attesa del rientro di Bennacer nel 2024 e forse di Musah, in arrivo dal Valencia, ci sarà il più esperto Loftus-Cheek.

Di seguito alcuni dettagli della carriera del centrocampista: "Nato a Zwolle il 29 luglio 1998 - si legge nella nota pubblicata dal Milan -, Tijjani cresce nel Settore Giovanile del Twente, squadra con la quale gioca fino al 2015 per poi rientrare per una stagione al PEC Zwolle dove debutta in Prima Squadra il 13 agosto 2017 (Zwolle-Roda JC 4-2); la stagione seguente si traferisce all'AZ Alkmaar dove disputa due campionati con la squadra Under 21 prima di esordire in Prima Squadra. In Eredivisie conta 105 presenze con 9 reti e 11 assist. Il 29 maggio 2023 viene convocato per la prima volta in Nazionale maggiore in occasione della Final Four di Nations League. Tijjani Reijnders vestirà la maglia numero 14", come il leggendario Johan Cruijff.

"FELICISSIMO, NON VEDO L'ORA DI INIZIARE"

Dopo l'annuncio ufficiale del suo trasferimento al Milan, Tijjani Reijnders affida al suo profilo Instagram le prime dichiarazioni da rossonero. "Sono felicissimo di arrivare in questo Club storico. È un momento incredibile per me e per tutta la mia famiglia - si legge sul profilo del centrocampista olandese -. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e di far parte di questa squadra".