Milan al lavoro per il futuro: si accelera per Renato Sanches e il rinnovo di Leao

MANOVRE ROSSONERE

Il club rossonero si muove con Mendes su un doppio binario: Kessie sempre più lontano, vicina la fumata bianca per l'attaccante classe 1999

Dopo essersi scottato (e molto) con i casi Donnarumma-Calhanoglu (più Kessie), il Milan è al lavoro per blindare i suoi gioielli. Fatto il rinnovo di Theo Hernandez, il prossimo a firmare, probabilmente già la prossima settimana, sarà Ismael Bennacer ed è sempre più vicino il prolungamento fino al 2026 anche di Rafa Leao, sempre più centrale nel progetto del club. I rossoneri sono in continuo contatto con Jorge Mendes, agente del classe 1999, per definire gli ultimi dettagli sui bonus, ma la fumata bianca non è in discussione e il rinnovo potrebbe essere annunciato a marzo. Getty Images

L'attaccante passerà dall’attuale ingaggio di 1,4 milioni ad uno stipendio da 4-4,5 milioni e mezzo più bonus. Il Milan ha fretta di chiudere e un nuovo incontro col procuratore del numero 17, riporta Il Corriere dello Sport, sarebbe in programma nei prossimi giorni.

Sarà l'occasione giusta per limare gli ultimi dettagli (di mezzo c'è anche la questione relativa al maxi-risarcimento allo Sporting che pende sulla testa e sul conto in banca del giocatore), ma anche per discutere con Mendes del futuro di Renato Sanches, per cui era stato già fatto negli ultimi giorni del mercato invernale.

L'addio sempre più probabile di Kessie spinge infatti il Milan ad accelerare sul fronte centrocampista e in pole position c'è sempre il portoghese classe 1997 del Lille. Il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni, in quanto in estate il giocatore, che ha già espresso il suo gradimento per i rossoneri, avrà un solo anno di contratto con il club francese.

