MILAN, IN CROAZIA L'ALTERNATIVA A SAINT-MAXIMIN

12/03/2019

Il Milan ha messo Allan Saint-Maximin in cima alle priorità del prossimo mercato ma ha comunque pronta l'alternativa se l'affare con il Nizza non andasse in porto: è Dani Olmo. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo è valutato dalla Dinamo Zagabria circa 20 milioni di euro.