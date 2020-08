Messi sempre più vicino all'addio. Per il 2021 c'è anche l'ipotesi City

IL RETROSCENA

La situazione era già tesa dall'inizio dell'anno. Le difficoltà per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021, lo sfogo post partita con l'Osasuna e la debacle con il Bayern, non hanno fatto altro che aumentare il nervosismo di Messi. Al momento, la possibilità che possa rinnovare sono vicine allo zero. Un Messi libero dal giugno dell'anno prossimo ha scatenato le più importanti società europee. Il Manchester City, secondo il Daily Mirror, è in pole position per arrivare al fuoriclasse argentino.

C'è poi sempre la forza del made in China, firmato Suning, con il corollario di case comprate dalla famiglia Messi nella zona della sede dell'Inter. Ci sarà comunque un anno di tempo per capire quale scenario sia più percorribile. L'ipotesi di un addio immediato è quella più complicata. Anche se la possibilità che Bartomeu possa mantenere il suo potere e che venga scelto un allenatore diverso da Xavi (sponsorizzato da Leo e da tutto lo spogliatoio), potrebbero spingerlo a forzare la mano per cercare un compromesso per la fine anticipata del suo rapporto con i catalani.

Nelle prossime ore ci sarà la riunione dalla giunta direttiva che forse potrà chiarire maggiormente le cose. Resta il fatto che Messi, per la prima volta nella sua storia di campione assoluto, non è mai stato così vicino ad abbandonare quella che è stata la sua casa per quasi tutta la vita.