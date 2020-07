Messi pronto a sbarcare a Milano? L'entourage di Leo smentisce

Ogni volta che si fa il nome di Messi, che si tratti di qualche record o di una voce di mercato, tutti rizzano le antenne. E' successo anche in occasione della notizia di un possibile sbarco a Milano del papà e agente di Leo, Jorge, che avrebbe comprato casa nel capoluogo lombardo. Magari per trattare una fantomatica cessione all'Inter, a cui l'argentino del Barcellona è stato accostato più volte negli ultimi mesi, e in vista di un trasferimento definitivo.