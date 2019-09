Dalle pagine del Sun arriva una clamorosa indiscrezione di mercato su Messi. Secondo il tabloid inglese, David Beckham, patron dell'Inter Miami, starebbe facendo sul serio per provare a portare La Pulce in MLS. L'ex stella di Real, United e Milan avrebbe già incontrato il padre di Messi a Londra per provare a convincerlo a valutare il trasferimento negli Usa a fine stagione.