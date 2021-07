Messi-Barça, c'è l'accordo: 5 anni di contratto al 50% dello stipendio

DALLA SPAGNA

Leo e la dirigenza blaugrana hanno raggiunto un principio di intesa per proseguire ancora insieme

Il Barcellona e Leo Messi hanno raggiunto un principio di accordo per il rinnovo dell'argentino. Secondo i media spagnoli il nuovo contratto prevede una durata di cinque anni. Nonostante si parlasse della possibilità di un rinnovo di soli due anni, per poi permettere al fuoriclasse di intraprendere un'avventura fuori dalla Spagna, si è deciso per una durata più lunga. Messi andrebbe a guadagnare il 50% in meno rispetto allo stipendio percepito fino a ora.

Ha accettato le condizioni del Barça perché comprende quale sia la situazione economica del club. Si tratta, al momento attuale, di un principio di accordo e non è ancora stato ratificato in forma ufficiale. Adesso dovranno incontrarsi gli avvocati di entrambe le parti per discutere dei vari dettagli. Dettagli che finiranno per protrarre comunque l'annuncio ufficiale a fine luglio. La clausola di rescissione sarà intorno ai 350 milioni di euro.