Mertens, ora spunta anche il Psg

Un giro del mondo, ma questa volta di mercato. A Dries Mertens non mancano le offerte, anzi aumentano di giorno in giorno. La duttilità del giocatore del Napoli incuriosisce tanti club che sono alla finestra per lui visto che è in scadenza di contratto. Ora, secondo il sito Voetbalkrant.com, ci sarebbe anche il Psg che cerca un sostituto per Cavani. Ora si tratterà di attendere con pazienza perché per Ciro (com'è soprannominato) c'è anche l'Inter.

Mertens, 33 anni compiuti il 6 maggio, è tra i giocatori più contesi in questo finale di stagione. Da tempo sul folletto dei partenopei c'è l'Inter con Conte che lo considera importante nello scacchiere tattico dei nerazzurri.Ma l'Inter non è l'unica soietà che si è mossa per averlo. In Premier League è spietata la corte del Chelsea, mentre sono state sempre molto forti le sirene cinesi (qui il contratto sarebbe ben più remonerativo).Il Psg, invece, è lì alla finestra perché ha una gran voglia di rinnovare. Cavani, anche lui in scadenza di contratto, è tentato dal Cholo Simeone che lo vorrebbe al suo Atletico Madrid.In casa Psg, poi, c'è timore per un eventuale addio di Mbappè e Icardi non è certo sicuro di essere riscattato. In questa ottica ecco l'arrivo di Mertens che per Tuchel sarebbe vera a propria manna dal cielo.