"Mertens-Napoli intesa distante". Titola così Il Mattin, che parla del contratto da rinnovare all'attaccante belga in scadenza fra pochi mesi: "Ancelotti spinge per il rinnovo del contratto all'attaccante che dal 30 gennaio può firmare per un'altra società, ma gli agenti del belga chiedono cifre alte. Il giocatore non vuole emigrare in Cina o negli States. Punta a giocare in un torneo competitivo se lascia l'Italia".