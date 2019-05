XAVI ANNUNCIA IL RITIRO: "FARO' L'ALLENATORE"

02/05/2019

L'ex centrocampista del Barcellona Xavi ha annunciato in un articolo scritto per i media di Doha, dove gioca in forza all'Al-Sadd Sports Club, che si ritirerà dal calcio e che d'ora in poi si concentrerà sullo sviluppo della sua carriera come allenatore. "La mia filosofia di allenatore riflette lo stile che abbiamo sviluppato per molti anni sotto l'influenza di Johan Cruyff a La Masía, e che ha il suo più grande esponente nel modo di giocare a calcio del Barcellona".