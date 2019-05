XAVI: "ALLENARE IL BARCELLONA? NON SONO ANCORA PRONTO"

17/05/2019

Non sarà Xavi il prossimo allenatore del Barcellona, per il quale era spuntato il nome dell'ex centrocampista come possibile sostituto di Valverde: "Non posso cominciare la mia carriera da allenatore con il Barcellona, devo essere cauto e consapevole che non si debbano bruciare la tappe - dice Xavi a TV3 -. Devo dimostrare prima di poter essere un bravo allenatore. Parto da zero, non posso tornare adesso a Barcellona né prendere la guida di una squadra di Liga. Ho bisogno di sentirmi pronto, non è ancora il momento".