VICENZA, UFFICIALE: DI CARLO IN PANCHINA

01/06/2019

Il Vicenza ha annunciato l'ingaggio di Mimmo Di Carlo per la sua panchina. "La bandiera biancorossa (ha giocato per nove anni con i biancorossi, ndr) ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2022 . Mister Di Carlo verrà presentato ai tifosi allo stadio Menti nella serata di martedì 4 giugno", il comunicato del club che milita in Serie C.