VERONA, SETTI: "AGLIETTI UNO DEI MISTER IN CORSA"

07/06/2019

"Il prossimo allenatore? Ci siamo presi qualche giorno, insieme al direttore D'Amico, per fare le nostre considerazioni e per non prendere decisioni sull'onda emotiva della promozione. Aglietti è uno dei nomi in corsa e penso che nella prossima settimana definiremo quello che sarà il mister del prossimo anno". Parole del presidente del Verona Maurizio Setti, durante la trasmissione Diretta Verona, in onda su TeleArena.