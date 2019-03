VENTURA RIFIUTA LA PANCHINA DELLA SVEZIA

21/03/2019

Giampiero Ventura, ex ct azzurro, ha parlato del proprio futuro a Radio Kiss Kiss Napoli: "Per quanto riguarda il Napoli attuale posso solo dire che è una grandissima squadra e sono convinto possa andare avanti in Europa League battendo l'Arsenal. Il mio futuro come Ct della Svezia? Escludo solo una ipotesi: non allenerò più una Nazionale. Sono un uomo di campo e non un selezionatore", ha detto.