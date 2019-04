UNITED, POGBA SE NE VA

24/04/2019

Il futuro di Paul Pogba è sempre più lontano dal Manchester United, con il Real Madrid come destinazione più probabile. Secondo quanto riferisce l'Equipe, il centrocampista francese avrebbe già rivelato ai suoi compagni che in estate cambierà di nuovo maglia. Pogba ha un contratto con i Red Devils fino al 2021, ma il richiamo del Real Madrid di Zinedine Zidane è troppo forte. L'ex centrocampista della Juve, che intende provare fino all'ultimo a riportarlo a Torino, sogna di vincere la Champions League e per questo avrebbe deciso di lasciare Manchester.