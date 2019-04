UNITED: OBIETTIVO KOULIBALY, PRONTI 130 MILIONI

15/04/2019

Kalidou Koulibaly è l'obiettivo del Manchester United per la prossima stagione. Per il difensore senegalese del Napoli, i 'Red devils' sono disposti a fare follie, andando oltre ogni record di investimenti. Secondo il 'Sunday Express', il Manchester United è pronto a spendere addirittura 110 milioni di sterline (fra i 125 e i 130 milioni di euro) per avere il giocatore.