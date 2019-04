UNITED, LUKAKU: "GRAZIE A DIO NON SONO ANDATO ALLA JUVE"

25/04/2019

Romelu Lukaku, centravanti belga del Manchestr United, si è raccontato ai microfoni di Sky Sport e ha rivelato di essere stato molto vicino alla Juve nell'estate del 2014: "Quando scelsi di lasciare il Chelsea, a titolo definitivo, ho avuto l'opportunità di andare alla Juventus. Ma non so perché, non me la sono sentita, qualcosa non mi convinceva. E il giorno dopo Conte se ne andò via dalla Juve. E quindi pensai: 'Grazie a Dio che non sono andato'. Nonostante io creda che Allegri sia un grande allenatore decisi di andare all'Everton. È stata una buona scelta".