Ufficiale, Boateng è del Barcellona: "Grazie Sassuolo, ora il gol nel Clasico"

21/01/2019

Nel giro di poche ore si è concretizzata una delle più inattese operazioni di questo mercato invernale. Kevin-Prince Boateng, infatti, è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. L'attaccante ghanese arriva dal Sassuolo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. "Grazie Sassuolo, ora voglio segnare nel Clasico", ha dichiarato il Boa dopo essere sbarcato in Spagna. Nasce così un nuovo asse Sassuolo-Barça che in futuro coinvolgerà diversi giovani. E tra gli uomini di De Zerbi, i catalani monitorano anche Sensi.

A Barcellona Boateng è arrivato insieme all'ad del Sassuolo per definire nel giro di pochissimo tempo l'operazione nei dettagli. L'ex Milan passa in blaugrana per 2 milioni di euro più altri eventuali 8 di riscatto. "Grazie Sassuolo, è triste salutarti ma il Barça è una chance unica - ha dichiarato appena sbarcato in Spagna il Boa - . Non chiedetemi del Real: penso solo al Barça e spero in un gol nel Clásico al Bernabéu".



Un affare, clamoroso, che sancisce anche l'inizio di una nuova collaborazione tra i due club. Il primo contatto quest'estate per Marlon, acquistato dagli emiliani con un diritto di ricompra mantenuto dal Barcellona. E ora, da qui in avanti, ci sarà la possibilità di vedere altri giovani blaugrana vestire la casacca neroverde.

IL COMUNICATO DEL SASSUOLO F.C. Barcelona ed U.S. Sassuolo Calcio comunicano di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione/cessione a titolo di prestito del calciatore Kevin-Prince Boateng. L’accordo prevede un diritto di opzione a favore di F.C. Barcelona per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore per l’importo di euro 8.000.000. Prosegue, in questo modo, il proficuo rapporto tra F.C Barcelona ed U.S. Sassuolo Calcio nato questa estate in occasione dell’operazione di cessione/acquisizione del calciatore Marlon: il club catalano ringrazia il club italiano per la disponibilità dimostrata nel condurre la trattativa; da parte sua il club italiano si dichiara molto orgoglioso di poter proseguire il rapporto con uno dei club più importanti e prestigiosi al mondo. F.C Barcelona ed U.S. Sassuolo Calcio, contestualmente, danno il benvenuto ed il saluto con un grande ringraziamento a Kevin-Prince Boateng per la professionalità dimostrata, nella circostanza ed in questi mesi.

#Calciomercato: Kevin-Prince #Boateng passa dal Sassuolo al @FCBarcelona. Il comunicato stampa completo è su https://t.co/JazJVMtI9r 🖤💚

Ciao Prince! In bocca al lupo per la tua nuova avventura! 👑 #ForzaSasol pic.twitter.com/ijvLBcI5fr — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 21 gennaio 2019

IL COMUNICATO DEL BARCELLONA ⚠️ Els detalls de la incorporació de @KPBofficial, nou jugador del @FCBarcelona_cat

⚽️ #EnjoyPrince 🔵🔴 https://t.co/yPHkO2pxWD — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 21 gennaio 2019

