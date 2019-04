UDINESE: "DE PAUL? NON POTREMO GODERCELO PER MOLTO"

30/04/2019

Stefano Campoccia, vice presidente dell'Udinese, parla del futuro di Rodrigo De Paul, che è corteggiato da diversi club dopo un'ottima stagione: "Ha talento e cuore e sta dando davvero l'anima per una società che c'è stata anche in momenti difficili - dice Campoccia a Radio Crc -. Eppure siamo consapevoli che non potremo godercelo per molto tempo".