UDINESE, ACCORDO CON NESTOROVSKI

18/07/2019

Ilija Nestorovski, attaccante macedone che nelle ultime tre stagioni ha giocato al Palermo, torna in Serie A. L'attaccante, secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di TMW, ha trovato l’accordo con l’Udinese: per lui contratto di tre anni, più opzione per il quarto. L’ex rosanero ha scelto la maglia numero 30.