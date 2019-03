TUCHEL-PSG, AVANTI FINO AL 2021

28/03/2019

Thomas Tuchel non lascia, ma anzi raddoppia. L'allenatore del Paris Saint-Germain, come informa L'Equipe, è sul punto di prolungare il proprio contratto con il club per un altro anno. Dunque, resterà al Parco dei Principi non fino al 2020, ma almeno fino al 2021 e questo malgrado non si sia del tutto placata a Parigi la delusione per la cocente eliminazione dagli ottavi di Champions, a opera del Manchester United. Al tecnico tedesco è stato proposto un nuovo impegno biennale che scatterà a luglio e si concluderà il 30 giugno del 2021. A questo punto la firma diventa solo una formalità.