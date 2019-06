TRAORÉ, SPUNTA IL BORUSSIA

02/06/2019

Le prestazioni di Hamed Traoré in questa stagione non sono passate inosservate. Il giocatore piace a molti club. Non solo in Italia. Oltre alle Juve, stando a Il Tirreno, nelle ultime ore sarebbe spuntato infatti anche il Borussia Dortmund, molto interessato anche a un altro giocatore dell'Empoli: Ismael Benacer.