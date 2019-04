TOTTENHAM, TRIPPIER APRE AL NAPOLI

30/04/2019

Il Napoli punta a un rinnovamento della difesa a partire dalla fascia destra. L'obiettivo è stato identificato in Kieran Trippier, terzino destro del Tottenham che è diventato un nome caldo. Secondo quanto riporta 'Sky Sport', il classe 1990 inglese avrebbe aperto al trasferimento in Campania in estate dando l'ok per la trattativa. Il problema è la distanza tra domanda e offerta: il club londinese chiederebbe almeno 35 milioni di euro per lasciare partire il ventottenne ex Burnley, mentre l'offerta dei partenopei si attesta tra i 18 e i 20 milioni.