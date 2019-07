TOTTENHAM, FLORENZI E HYSAJ NEL MIRINO

18/07/2019

Kieran Trippier ha lasciato il Tottenham per trasferirsi in Spagna e diventare il primo calciatore inglese della storia dell’Atletico Madrid. L’addio del classe 1990 lascia scoperto il ruolo di terzino destro degli Spurs, che per sostituirlo potrebbero pescare in Italia: i nomi caldi al momento sono quelli di Elseid Hysaj del Napoli e di Alessandro Florenzi della Roma, giocatori che potrebbero lasciare i rispettivi club davanti a un’offerta importante.