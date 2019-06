TORINO: UFFICIALE IL RISCATTO DI OLA AINA DAL CHELSEA

11/06/2019

Il Torino ha riscattato dal Chelsea Ola Aina. L'operazione, che era stata annunciata dal presidente Urbano Cairo al termine del campionato, è stata perfezionata nelle scorse ore dal club, che l'ha ufficializzata sul proprio sito internet. Dieci milioni di euro l'investimento per aggiudicarsi il cartellino del terzino nigeriano di 22 anni che nell'ultima stagione in granata ha raccolto trenta presenze in campionato e due in Coppa Italia.