TORINO, MAZZARRI SOGNA PEREYRA

30/06/2019

Dopo la certezza di disputare la prossima Europa League, il Torino sogna un grande colpo per poter brillare anche fuori dall'Italia e il nome che più di tutti intriga Walter Mazzarri è quello di Roberto Pereyra. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'ex Udinese e Juventus sarebbe un obiettivo concreto dei granata e il presidente Cairo avrebbe già effettuato un sondaggio con il Watford, club che ne detiene il cartellino, per dare il via alla trattativa.