TORINO: MARIO RUI E LAZZARI OBIETTIVI

22/05/2019

Il regno di Mazzarri al Torino continuerà nella prossima stagione, ma dopo aver sfiorato l'Europa in questo campionato la società granata è pronta a intervenire sul mercato per rinforzare le fasce laterali. Tra i nomi segnalati da Tuttosport ci sono Lazzari della SPAL e Mario Rui del Napoli, giocatori versatili in grado di esprimersi al meglio nel 3-5-2.