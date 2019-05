TORINO, CAIRO: "MAI PENSATO DI CEDERE BELOTTI"

15/05/2019

Urbano Cairo, presidente del Torino: "Belotti non ho mai avuto tentazioni di cederlo, perché se le avessi avuto avrei accettato valori minori della clausola. Mi ero impegnato rispetto alla piazza di non cederlo. Lo scorso anno ha avuto una stagione difficile per i tanti infortuni, mentre ora è tornato quello che fece 26 gol e fece benissimo".