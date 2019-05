TAGLIAFICO, L'AGENTE: "NIENTE INTER, RESTA ALL'AJAX"

22/05/2019

Nonostante la corte di alcuni grandi club, Nicolás Tagliafico rimarrà all'Ajx la prossima stagione. Lo ha dichiarato l'agente dell'esterno del Tottenham a InterDipendenza.net. "Nicolas ha appena firmato un contratto per la prossima stagione, e resterà all'Ajax - ha spiegato Ricardo Schlieper -. Il nuovo accordo comprende un aumento di stipendio importante. Overmars gli ha alzato l’ingaggio, con l'intenzione di farlo rimanere ancora un anno". "Non c'è stato alcun contatto con l'Inter - ha aggiunto -. Nessuno dell'Inter ha chiamato per avere informazioni. E' stata solo una notizia riportata dai media". "Non so cosa succederà da qui ad un anno - ha concluso il procuratore -. Se dalla prossima stagione, Inter, Juve o qualche grande squadra vorrà Nico, lui sarebbe interessato ovviamente".