STAMPA INGLESE: DISTURBO UNITED TRA DE LIGT E IL BARCELLONA

23/05/2019

Il gioco al rialzo di Mino Raiola con il Barcellona potrebbe aprire le porte del Manchester United a Matthijs de Ligt. Il 19enne capitano dell'Ajax, oggetto del desiderio anche della Juventus, sembrava ormai destinato al Barcellona ma secondo il Sun fra il club catalano e l'agente del giocatore Mino Raiola ancora non ci sarebbe un accordo. Raiola avrebbe chiesto un ingaggio maggiore per de Ligt e una commissione più alta per lui, questo - secondo la stampa spagnola - avrebbe fatto irritare il Barça. In questa situazione di stallo sta provando ad inserirsi il Manchester Utd pronto a mettere pressione con una offerta allettante al giocatore.