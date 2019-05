SPAL, SEMPLICI: "FUTURO? PRIMA LA SALVEZZA"

03/05/2019

"Fa piacere essere accostati a squadre e panchine importante. Vuol dire che la società in questi anni ha lavorato molto bene, c'è stata una crescita del mondo Spal che premia gli investimenti e le scelte fatte in passato". Alla vigilia della sfida salvezza con il Chievo, Lweonardo Seplici ha parlato anche del proprio futuro: "Ancora non ho parlato con la società, prima credo che sia giusto raggiungere l'obiettivo, poi ci metteremo a sedere per discutere del futuro".