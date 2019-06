SPAL, SEMPLICI: "COL CLUB ACCORDO PER CONTINUARE"

04/06/2019

"Ho un contratto con la Spal, c'è il massimo accordo per continuare. Ci siamo presi un momento di pausa dopo la fine del campionato, in questi giorni ci incontreremo per creare i presupposti". Così Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ai microfoni di Sky Sport a proposito del suo futuro. "Abbiamo fatto un campionato straordinario, raggiungendo la salvezza con tre giornate di anticipo, un risultato eccelso", ha spiegato a margine di 'Football Leader'. Sull'allenatore toscano c'e' l'interesse di alcuni club di Serie A: "Essere accostato a panchine importanti fa sempre piacere. Qualche nostro giocatore partirà, è giusto. Ma con la società - ha sottolineato Semplici - siamo d'accordo nel cercare di reinvestire le nostre idee in quello che sarà il futuro. L'obiettivo resta la salvezza, abbiamo i mezzi per poter confermare la Serie A che per noi è campionato straordinario".