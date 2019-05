SPAL, IL PRESIDENTE CONFERMA SEMPLICI

04/05/2019

La Spal vince dilagando sul campo del Chievo 4-0 e conquista la salvezza aritmetica con tre giornate di anticipo. A fine gara il presidente del club, Walter Mattioli, era visibilmente soddisfatto e ha di fatto rinnovato la fiducia al suo tecnico, Leonardo Semplici: "Lui è sotto contratto e sta bene a Ferrara, per cui non vedo perché non dovremmo continuare insieme. Questa piccola società è come una famiglia, non ci saranno problemi, continueremo insieme".