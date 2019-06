SOUTHGATE: "CHELSEA? NO, NON LASCIO L'INGHILTERRA"

09/06/2019

Dopo i numerosi rumors circolati negli ultimi giorni, Gareth Southgate allontana il Chelsea dal suo futuro: "No, sono impegnato con l'Inghilterra - dice il ct dei Tre Leoni -. Non c'è modo che lasci la Nazionale in questo momento. L'unica cosa a cui sto pensando è che l'anno prossimo abbiamo gli Europei e dobbiamo continuare a migliorare questa squadra per diventare la miglior squadra possibile per il paese".