SKRINIAR: "VORREI ESSERE L'HAMSIK DELL'INTER"

19/04/2019

Milan Skriniar è uno dei difensori più forti e ambiti del mondo, ma al momento non sembra intenzionato a lasciare l'Inter. "Personalmente non ho vinto quasi niente, per ora: voglio iniziare a vincere - ha spiegato a Sky Sport -. Una carriera come Hamsik al Napoli? Marek ha giocato mi sembra 12 anni al Napoli, farlo all’Inter mi farebbe contento". "Io non ho fretta di andare via, potrei restare all'Inter per 15 anni e sarei contento - ha aggiunto il centrale nerazzurro -. L'Inter è una grande società, non è stato come prima negli ultimi anni ma può tornare ad esserlo".