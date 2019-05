SKRINIAR: "IL MIO FUTURO È L'INTER"

03/05/2019

"Manca pochissimo al mio rinnovo, penso che il mio futuro sia all'Inter". Lo ha detto il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, intervistato da Dazn alla vigilia della gara contro l'Udinese. "Offerta del Real Madrid? Non so da dove sia uscita, non so nulla - ha proseguito - Diventare capitano? Non è importante che uno abbia la fascia. Io penso a giocare. È un'ulteriore responsabilità sicuramente, ma non cambia. Devi dare tutto sul campo e lottare sempre sia che tu sia capitano, sia che giochi un minuto". Conclusione dedicata all'obiettivo Champions: "I conti sono facili, se vinciamo tre partite abbiamo raggiunto il nostro obiettivo - ha concluso Skriniar - Già a partire dalla gara di sabato contro l'Udinese bisognerà vincere. Per noi è troppo importante".