SILVIO BERLUSCONI: "ALLEGRI AL MONZA? NON CREDO"

17/05/2019

"No non credo, non ho assolutamente sentito parlare di questo. Il Monza ha un allenatore che ha avuto diversi anni di scuola al Milan e quindi funziona benissimo per una squadra come il Monza". Così Silvio Berlusconi risponde a Sky a una domanda sulla possibilita' che Allegri possa allenare il club brianzolo. "Vogliamo fare una squadra non tanto che salga in Serie B o Serie A - ha aggiunto il leader di Forza Italia -, benissimo se si riuscisse, ma soprattutto una squadra che giochi un gioco diverso, con ragazzi educati, senza barbe incolte e soprattutto senza tatuaggi e orecchini. Il calcio di oggi in Italia non mi appassiona piu'. Ci sono squadre piene di stranieri che hanno nomi anche impronunciabili e difficili da ricordare e anche perche' il calcio e' diventato troppo un gioco di forza, non c'e' piu' una tecnica squisita ma solo scontri di forza. Non e' piu' bello".