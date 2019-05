SHEVCHENKO: "UN GIORNO VORREI ALLENARE IL MILAN"

08/05/2019

"Io al Milan? Io ce l'ho un lavoro, sulla panchina della nazionale, anche se il Milan fa parte della mia vita, ma in questo momento sono occupato". Così Andriy Shevchenko, ct dell'Ucraina e bandiera del Milan, nel corso di una intervista esclusiva ai microfoni di Dazn. Poi rivolto a Gattuso, suo ex compagno di squadra, Sheva aggiunge: "Rino, stai facendo un grande lavoro, continua così. Beh sicuramente un giorno mi piacerebbe allenare il Milan: sono legatissimo alla società e ai tifosi. Adesso quasi tutti i miei ex compagni fanno gli allenatori, molti hanno allenato il Milan: magari tocca anche a me una volta".