SERIE C, PAOLO MONTERO NUOVO TECNICO DELLA SAMBENEDETTESE

06/06/2019

Paolo Montero, ex difensore di Atalanta e Juventus, torna in Italia ma questa volta nelle vesti di allenatore. L'uruguagio, classe 1971, ha trovato l'accordo con il patron della Sambenedettese, Franco Fedeli, e ha firmato un contratto annuale. Per la prima esperienza da tecnico nel nostro Paese Montero ha scelto dunque la Serie C, il club marchigiano ha dato l'annuncio attraverso la propria pagina Facebook.