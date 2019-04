SCOZIA, VIA IL CT MCLEISH

18/04/2019

Il secondo mandato di Alex McLeish come commissario tecnico della Scozia si è chiuso. L'allenatore e' stato esonerato in seguito all'umiliante sconfitta dello scorso mese per 3-0 in Kazakistan, apertura delle qualificazioni ad Euro 2020. "Le prestazioni e i risultati nel suo complesso nell'ultimo anno - e, in particolare, le modalità della sconfitta in Kazakistan - non hanno indicato i progressi attesi da una squadra che riteniamo essere in grado di fare di più", ha commentato l'ad della Federcalcio scozzese Ian Maxwell. McLeish era arrivato a febbraio dello scorso anno, conducendo la nazionale al comando del girone della Lega C di Nations League.