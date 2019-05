SCOZIA, CLARKE NUOVO CT

20/05/2019

Steve Clarke è il nuovo ct della Scozia. Lo ha annunciato la Federcalcio sul suo sito. Per Clarke contratto triennale con l'obiettivo della della qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar. Il 55enne neotecnico, scozzese di Saltcoats, in questa stagione ha guidato il Kilmarnock a un sorprendente terzo posto nella Scottish Premiership; succede all'esonerato Alex McLeish.