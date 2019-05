SCHICK, L'AGENTE: "RESTA ALLA ROMA"

02/05/2019

Nonostante una stagione travagliata, il futuro di Patrik Schick sarà ancora a Roma. "Sono stato a Roma la scorsa settimana - ha spiegato il suo agente al portale ceco idnes.cz -. L'allenatore e il direttore sportivo sono cambiati, ma per noi, invece, non è cambiato nulla. La prossima stagione sarà decisiva per Patrik. Gli allenatori cambiano, i club rimangono". "Lo ripeto spesso ai miei giocatori: non lamentarti e lavora!", ha aggiunto Pavel Paska.