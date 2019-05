SASSUOLO, DE ZERBI: "ORGOGLIOSO DI ALLENARE QUI"

06/05/2019

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky in cui ha parlato anche del proprio futuro, che con ogni probabilità sarà ancora sulla panchina dei neroverdi: "Questa è una società di prima fascia, è ambiziosa e io sono orgoglioso di essere l'allenatore di questo club. Quest'anno il campionato ha detto che nove squadre avevano qualcosa in più rispetto a noi e forse anche la Fiorentina: dobbiamo lavorare per diminuire il gap".